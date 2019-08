Indonesia: detenzioni studenti, manifestanti bruciano edificio pubblico a Papua (8)

- Secondo i procuratori l’uomo ha incontrato leader del gruppo armato indipendentista; la Polizia avrebbe sequestrato documenti e video in cui il polacco descrive la lotta di Papua per l’indipendenza dall’Indonesia. La polizia aveva anche dichiarato di aver sequestrato 130 proiettili per armi da fuoco in possesso di Skrzypski e di tre cittadini indonesiani, ma tale circostanza non è stata menzionata nel corso dell’udienza. Papua è teatro di una insurrezione a bassa intensità sin dagli anni Sessanta, quando l’ex colonia olandese è divenuta parte dell’Indonesia. (segue) (Fim)