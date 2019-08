Indonesia: detenzioni studenti, manifestanti bruciano edificio pubblico a Papua (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istruzione sarà in cima alle priorità delle politiche del governo indonesiano per le province di Papua e Papua Occidentale, dopo aver migliorato i collegamenti con parte delle areee più isolate tramite il progetto infrastrutturale “Trans-Papaua”. Un esperto di sviluppo territoriale del ministero per la Pianificazione dello sviluppo, Oktorialdi, ha dichiarato il mese scorso che il ministero ha approntato un programma per l’istruzione teso a promuovere lo sviluppo delle risorse umane nelle due province. Il governo indonesiano ha aumentato del 13 per cento il bilancio nazionale dell’istruzione per il 2019, a 33,66 miliardi di dollari. Per quanto riguarda Papua, il funzionario ha spiegato che gli obiettivi prioritari del governo includono una maggiore distribuzione delle Spart Card, il miglioramento della qualità dell’insegnamento nelle scuole pubbliche, l’assunzione di un maggior numero di insegnanti e la fornitura di strumenti di e-learning, la cancellazione dell’analfabetismo e la realizzazione di convitti. (Fim)