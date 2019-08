Malesia: scandalo 1Mdb, rinviato principale processo all’ex premier Razak

- L’Alta corte di Kuala Lumpur, in Malesia, ha sancito oggi il rinvio di una settimana del principale dei cinque processi per i miliardi di dollari sottratti al fondo d’investimento sovrano 1Malasia Development Berhad (1Mdb), che vede imputato l’ex primo ministro Najib Razak. L’ex premier, che ha perso le elezioni generali tenute in Malesia lo scorso anno, deve rispondere di 42 capi d’imputazione per corruzione e riciclaggio di denaro; Razak si professa innocente, e afferma che le accuse a suo carico siano motivate da ragioni politiche. Le udienze del processo non inizieranno prima di lunedì prossimo, per consentire la conclusione di un precedente processo riguardante una ex unità di 1Mdb, Src International. Lo scandalo che coinvolge il fondo 1Mdb, fondato dallo stesso Razak nel 2009, è oggetto di indagini in almeno sei paesi. Secondo il dipartimento di Giustizia Usa, dal fondo sovrano sono stati sottratti 4,5 miliardi di dollari. (segue) (Fim)