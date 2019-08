Malesia: scandalo 1Mdb, rinviato principale processo all’ex premier Razak (2)

- Il processo coincide con una fase particolarmente turbolenta della politica malese. I leader delle forze di opposizione parlamentare della Malesia sollecitano il primo ministro di quel paese, il 94enne Mahathir Mohamad, a portare a termine il suo mandato quinquennale, nonostante la promessa formulata da quest’ultimo già prima delle elezioni dello scorso anno di farsi da parte e cedere la guida del governo al leader del principale partito di governo, Anwar Ibrahim. L’incognita delle dimissioni di Mahathir, che dovrebbero giungere a metà mandato, si è riproposta con forza nelle scorse settimane, dopo che il presidente di Parti Islam SeMalaysia (Pas), Abdul Hadi Awang – forza islamista di opposizione, che però ha più volte ventilato il proprio sostegno al premier in carica – ha avvertito che “cambiare primo ministro non è come cambiare un paio di scarpe”. Le esortazioni dei rappresentanti delle opposizioni paiono anche tese ad esacerbare le tensioni che attraversano la coalizione di governo, interessata dalla lotta di potere tra Anwar e il ministro Azmin Ali, al centro dello scandalo del video che lo ritrarrebbe impegnato in un rapporto omosessuale. Proprio Azmin, che nega di essere la persona ripresa nel video, e accusa Anwar di aver orchestrato lo scandalo a suo danno, ha esortato a sua volta Mahathir a portare a termine il mandato. (segue) (Fim)