Imprese: Huawei nega di aver aiutato governi Uganda e Zambia a perseguire oppositori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese dell’elettronica per le comunicazioni, Huawei Technologies, ha inviato una lettera al quotidiano statunitense “Wall Street Journal”, per smentire i contenuti di un recente articolo che descrive il presunto sostegno dell’azienda ad attività di spionaggio di Stato contro gli oppositori dei governi di Uganda e Zambia. Anche i governi dei due paesi africani hanno smentito i contenuti dell’articolo, in cui si afferma che le attività di spionaggio hanno ottenuto l’assistenza diretta di impiegati di Huawei. L’articolo, pubblicato dal quotidiano Usa la scorsa settimana, afferma che gli esperti dell’azienda abbiano collaborato con le forze di sicurezza informatica di Uganda e Zambia, aiutandole a intercettare le comunicazioni e sorvegliare l’attività fisica e sui social media di Bobi Wine, un noto musicista ugandese divenuto parlamentare, e degli oppositori del presidente dello Zambia, Edgar Lungu. Nella lettera inviata da Huawei al quotidiano, un legale dell’azienda cinese, Steven Friedman, afferma che l’articolo “non fornisce una rappresentazione equa né responsabile delle legittime attività di Huawei in quei paesi” africani. (segue) (Was)