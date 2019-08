Imprese: Huawei nega di aver aiutato governi Uganda e Zambia a perseguire oppositori (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese dell’elettronica per le comunicazioni Huawei Technologies Co. ha visto accelerare la crescita del proprio fatturato a circa il 30 per cento nella prima metà del 2019, dopo che alcune divisioni cruciali dell’azienda sono riuscite a garantirsi le forniture necessarie alla produzione a dispetto delle restrizioni all’export di tecnologie Usa imposte dal governo degli Stati Uniti. Lo riferiscono fonti citate da “Bloomberg”, a circa due mesi di distanza dal “bando” dell’amministrazione del presidente Usa Donald Trump che ha isolato l’azienda da buona parte dei suoi fornitori statunitensi. (segue) (Was)