Francia-Russia: oggi incontro fra Macron e Putin a Fort Bregancon, focus su Iran, Libia, Siria e Ucraina

- I presidenti di Francia e Russia, Emmanuel Macron e Vladimir Putin, si incontreranno oggi a Fort Bregancon per dei colloqui incentrati sulla cooperazione bilaterale e su alcuni dei principali temi internazionali: Siria, Libia, il Piano d'azione congiunto (Jcpoa, l’accordo sul nucleare iraniano) e la sicurezza in Europa. Come annunciato nei giorni scorsi dal consigliere del Cremlino Juri Ushakov, Macron e Putin "parleranno dell'Iran e della situazione relativa al suo programma nucleare. Sia la Russia che la Francia sono unite dall’obiettivo comune di preservare il Jcpoa e prevenire l'escalation della tensione tra Iran e Stati Uniti nella regione del Golfo Persico. Inoltre, sicuramente, si parlerà di Siria e Libia". Il consigliere presidenziale ha aggiunto che i due capi di Stato discuteranno del conflitto ucraino, dei possibili sforzi per giungere a una soluzione, anche nel Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina), aggiungendo che anche le questioni internazionali, inclusa la garanzia della sicurezza in Europa e la cooperazione Russia-Ue, saranno temi all’ordine del giorno. Ushakov ha affermato, infine, che la Russia e la Francia hanno concordato di organizzare nel 2021 un anno di cooperazione regionale e che i leader dei paesi avrebbero confermato l'accordo durante la riunione di lunedì. (Frp)