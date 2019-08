Ucraina: Zelensky riceve oggi premier israeliano Netanyahu il 19 agosto

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riceverà oggi a Kiev il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo ha reso noto l'ufficio presidenziale dell'Ucraina. Netanyahu è giunto ieri sera in Ucraina per una visita ufficiale. I due leader andranno anche a visitare il memoriale dell'eccidio di Babij Yar, a nord della capitale ucraina, dove nel settembre 1941 i nazisti uccisero decine di migliaia di persone, in gran parte cittadini ebrei. (Res)