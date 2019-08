Hong Kong: centinaia di migliaia di persone partecipano a nuove manifestazioni (3)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato questa settimana che il governo cinese sta muovendo truppe al confine di Hong Kong, teatro di proteste anti-governative che si protraggono da oltre 10 settimane. “La nostra intelligence ci ha informato che il governo cinese sta muovendo truppe al confine con Hong Kong”, ha scritto l’inquilino della Casa Bianca su Twitter, senza fornire ulteriori dettagli. “Invito tutti a mantenere la calma e stare al sicuro”. Proprio ieri la Polizia di Hong Kong è tornata a scontrarsi coi manifestanti presso l’aeroporto internazionale della città, anche se nelle prime ore di oggi presso lo scalo è tornata la calma. Trump ha definito quella in atto ad Hong Kong “una situazione molto difficile e delicata”. “Spero che le cose funzionino per la libertà, e per tutti quanti, inclusa la Cina”, ha dichiarato il presidente Usa, che è stato contestato dai Democratici per le sue dichiarazioni a loro dire inadeguate alla gravità della situazione nella ex colonia britannica. (segue) (Cip)