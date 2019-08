Imprese: Singapore, RedDoorz raccoglie 70 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- RedDoorz, startup del settore alberghiero con sede a Singapore, ha raccolto un totale di 70 milioni di dollari dagli investitori, incluso il leader dell’e-commerce giapponese Rakuten, che ambisce a competere con il colosso delle telecomunicazioni giapponese Softbank come investitore della cosiddetta “new economy”. RedDoorz utilizzerà i fondi per espandere ulteriormente le proprie operazioni nel Sud-est asiatico, in risposta al competitore indiano Oyo. L’operazione è stata coordinat dalla società di private equity di Singapore Asia Partners, ed ha incluso anche il fondo sudcoreano Mirae Asset-Naver Growth Fund. Pochi giorni fa RedDoorz aveva completato un precedente round di finanziamento da 45 milioni di dollari. Nelle scorse settimane la catena Oyo, finanziata da Softbank, ha annunciato un investimento da 200 milioni di dollari nel Sud-est asiatico, con l’obiettivo di giungere a gestire 25mila alberghi nella regione entro il 2023. (Fim)