Giappone-Usa: delegazioni accelerano negoziati commerciali

- Le delegazioni commerciali di Giappone e Stati Uniti si incontreranno a Washington nei prossimi giorni, con l’obiettivo di definire un compromesso dell’ultimo minuto per la liberalizzazione degli scambi di carne bovina e automobili entro il mese di settembre, in risposta alle sollecitazioni del presidente Usa, Donald Trump. Toshimitsu Motegi, ministro giapponese incaricato dei colloqui, incontrerà il rappresentante del Commercio Usa Robert Lighthizer per due giorni a partire da mercoledì, 21 agosto, nel tentativo di formalizzare i progressi menzionati nelle scorse settimane, ma sinora mai concretizzatisi sul piano formale. La scadenza di settembre è importante per il calendario politico Usa: Trump è ansioso di conseguire risultati tangibili per gli allevatori Usa in vista dell’inizio della campagna per le elezioni presidenziali del prossimo anno. Dal momento che il Giappone necessita dell’approvazione parlamentare per l’entrata in vigore di qualunque accordo commerciale con paesi terzi, Washington punta a definire un accordo parziale prima dell’inizio della prossima sessione straordinaria della Dieta giapponese, che si aprirà all’inizio di ottobre. (segue) (Git)