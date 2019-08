Imprese: ad Apple mette in guardia Trump su tariffe cinesi e competizione Samsung (7)

- I colloqui di alto livello tenuti dalle delegazioni commerciali di Cina e Stati Uniti a Shanghai si sono conclusi ieri, 31 luglio, senza alcun annuncio dettagliato di accordi per l’acquisto di prodotti commerciali da parte della Cina, o per l’allentamento delle sanzioni statunitensi al colosso delle comunicazioni cinese Huawei Technologies. I due paesi dovrebbero organizzare una nuova sessione di colloqui negli Stati Uniti, il prossimo settembre, ma permangono profonde divisioni su temi quali i sussidi di Stato concessi dalla Cina alle aziende domestiche. (segue) (Was)