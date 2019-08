Giappone: maggioranza elettori contraria a invio Marina nello Stretto di Hormuz

- Oltre la metà degli elettori giapponesi è contraria a inviare le Forze di autodifesa – le forze armate giapponesi – nel Medio Oriente, per prendere parte a una missione internazionale a guida statunitense di protezione del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz. In un sondaggio telefonico effettuato lo scorso fine settimana dall’agenzia di stampa “Kyodo”, il 57,1 per cento degli interpellati afferma che il Giappone non dovrebbe inviare unità militari nel Golfo Persico in risposta alle tensioni tra Stati Uniti e Iran, mentre il 28,2 per cento esprime il parere contrario. Washington sta sollecitando Tokyo ad unirsi a una coalizione internazionale per il presidio dello Stretto di Hormuz, teatro negli ultimi mesi di diversi attacchi a petroliere e navi da carico; il governo giapponese è restio ad accogliere la richiesta, e sta valutando in alternativa l’invio di cacciatorpediniere e velivoli da pattugliamento marittimo nello stretto di Bab el Mandeb, tra lo Yemen e il Corno d’Africa. Il sondaggio effettuato da Kyodo rileva anche un aumento del consenso all’Esecutivo del premier giapponese Shinzo Abe, al 50,3 per cento. (segue) (Git)