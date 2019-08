Giappone: maggioranza elettori contraria a invio Marina nello Stretto di Hormuz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, ha visitato il Giappone alla fine di luglio, dove ha incontrato alti funzionari del governo di Tokyo per confrontarsi, tra le altre cose, in merito alla crisi tra gli Usa e l’Iran. La visita rafforza le speculazioni in merito ai presunti piani di Washington per l’istituzione di una coalizione militare tesa a tutelare le rotte del commercio navale attraverso lo stretto di Hormuz: una iniziativa cui gli Usa intenderebbero richiedere anche l’adesione del Giappone. Bolton, noto per la sua linea intransigente nei confronti dell’Iran, incontrerà la sua controparte giapponese, Shotaro Yachi, e il ministro degli Esteri, Taro Kono. Secondo le fonti diplomatiche citate dalla stampa giapponese, Tokyo intenderebbe escludere, almeno per il momento, l’invio delle proprie Forze armate nel Golfo persico. (segue) (Git)