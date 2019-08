Governo: Salvini, siamo in mano a una trentina di senatori renziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'incontro pubblico al Caffè de la Versiliana, a Marina di Pietrasanta, in merito alla crisi politica, ha detto che "per qualcuno la poltrona vale seimila volte di più della democrazia. Siamo in mano ad una trentina di senatori renziani, di un pezzo del Pd, che sanno che se si va a votare non li vota neanche il loro babbo. La via maestra", ha concluso il leader della Lega, "sarebbe il voto". (Rin)