Governo: M5s, Lega? Sono disperati, chiedano conto a Salvini

- I capigruppo del Movimento cinque stelle di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, dichiarano in una nota che "ormai in casa Lega sono arrivati a scrivere i comunicati della disperazione. Dopo aver aperto una crisi di governo in pieno agosto, portando il Paese sul baratro, hanno anche il coraggio di parlare e arrivano ad inventarsi la fake news su Renzi, perché non sanno più dove sbattere la testa. I capigruppo della Lega", continuano i due parlamentari pentastellati, "invece di attaccare il Movimento se la prendano con quell’irresponsabile di Salvini. E' chiaro a tutti, anche a molti leghisti, che la colpa di questa inverosimile situazione sia solo la sua. Adesso che hanno fatto la frittata, che hanno tradito", concludono D'Uva e Patuanelli, "non vengano a piangere da noi".(Com)