Business news: Brasile, Eletrobras registra utile da 1,2 miliardi di euro nel secondo trimestre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia elettrica statale brasiliana Eletrobras (Centrais Eletricas Brasileiras) ha registrato un utile netto di 5,5 miliardi di real (1,2 miliardi di euro) nel secondo trimestre del 2019. Si tratta del 305 per cento in più rispetto agli 1,3 miliardi di real (293 milioni di euro) registrati nello stesso periodo dell'anno scorso. L'importo tuttavia si riferisce alla somma degli utili netti da operazioni, pari a 301 milioni di real (67 milioni di euro), e dei fondi incassati per la vendita della società Amazonas Energia per 5,2 miliardi di real (1,1 miliardi di euro). I ricavi operativi netti sono cresciuti del 12 per cento su base annua tra il secondo trimestre del 2018 e il secondo trimestre del 2019, passando da 5,9 miliardi di real (1,3 miliardi di euro) a 6,6 miliardi di real (1,4 miliardi di euro). Gli utili al lordo di interessi, imposte, ammortamenti (Ebitda) sono cresciuti dell'8 per cento, passando da 2,8 a 3,1 miliardi di real (630 milioni di euro a 697 milioni di euro). Nel primo semestre Eletrobras ha registrato un utile netto di 6,9 miliardi di real (1,5 miliardi di euro), per un incremento del 272 per cento rispetto agli 1,8 miliardi di real (405 miliardi di euro) registrati nel primo semestre 2018. I ricavi operativi netti sono aumentati del 9,2 per cento, passando da 11,9 miliardi di real (2,6 miliardi di euro) registrati nella prima metà del 2018 a 13 miliardi di real (2,9 miliardi di euro). (Agenzia nova;)