Business news: Banca centrale Messico taglia tasso di sconto per la prima volta dopo 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Centrale del Messico (Banxico) ha deciso giovedì il taglio di 25 punti base del tasso di sconto, portandolo alla quota dell’8 per cento. Si tratta del primo taglio in cinque anni e segue di due settimane quello operato dalla Federal Reserve degli Stati Uniti. L’ultima riduzione del tasso risale al 2014, con il passaggio dal 3,5 al 3 per cento. Da allora si sono registrati solo incrementi fino ad arrivare alla cifra record dell’8,25 per cento. Nel prendere la decisione, la giunta di governo ha considerato “la diminuzione dell’inflazione generale” in linea con le aspettative, pur avvertendo che “dinanzi alla presenza e alla possibile persistenza” di fattori di rischio la politica monetaria “si aggiusterà in modo opportuno e fermo per ottenere la convergenza” dei prezzi all’obiettivo del 3 per cento, con un punto percentuale in più e meno di tolleranza. (Agenzia nova;)