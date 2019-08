Business news: ministro Economia Brasile, fuori da Mercosur se opposizione Argentina frenerà i mercati

- Il ministro dell'Economia brasiliano, Paulo Guedes, ha dichiarato che se l'opposizione al governo argentino di Mauricio Marci, vincendo le presidenziali di ottobre, dovesse scegliere di limitare le aperture al mercato, il paese potrebbe lasciare il Mercosur (blocco commerciale cui appartengono anche Uruguay e Paraguay). Il presidente Jair Bolsonaro "va molto d'accordo" con Macri "ed entrambi vanno d'accordo con il presidente Usa Donald Trump", ha detto Guedes secondo cui il caso di vittoria del. presidente uscente "tutto procede ad alta velocità. Se qualcosa andasse storto noi non ci fermiamo, continuiamo ad aprire la nostra economia e se loro non lo fanno, lasciamo il Mercosur e andiamo per la nostra strada. E non temiamo effetti negativi, il Brasile ha bisogno di riprendere la dinamica di crescita", ha dichiarato il ministri nel corso della cerimonia di chiusura del Seminario sul gas naturale, organizzato dall'Istituto brasiliano di petrolio, gas e biocarburanti (Ibp) a Rio de Janeiro. (Agenzia nova;)