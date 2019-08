Business news: Panama, presidente Cortizo avverte Colombia su rischio nuove tensioni commerciali

- Il presidente di Panama, Laurentino Cortizo, ha avvertito che la recente decisione colombiana di apporre dazi alle importazioni di prodotti tessili dalla "Zona libre Colon" rischia di far scattare una nuova guerra commerciale. Una circostanza, ha detto Cortizo nel corso di una conferenza stampa, per la quale si rende necessario un incontro con il presidente colombiano Ivan Duque. "Le relazioni he la Colombia ha con il Panama sono quelle che ci si aspetta tra paesi confinanti e questo è un tema che dobbiamo risolvere rapidamente", ha detto il presidente segnalando di aver dato incarico al ministro degli Esteri, Alejandro Ferrer, di sollecitare un incontro con Bogotà. La questione, non nuova, è tornata in cima all'agenda bilaterale il 6 agosto, con il varo da parte del parlamento colombiano di misure che induriscono i controlli doganali per i prodotti in arrivo dalla zona franca di Panama, la più grande del continente. (Agenzia nova;)