Business news: Uruguay, avviata costruzione nuovo molo peschereccio porto Montevideo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione nazionale dei porti uruguaiani (Anm), organismo dipendente dall'esecutivo, ha inaugurato ieri le opere per il nuovo molo peschereccio del porto di Montevideo. Si tratta, segnala una nota ufficiale, di un'opera di infrastruttura che prevede un investimento di circa 95 milioni di dollari, la costruzione di oltre 1000 metri quadrati di banchina, il ripieno di un'area di oltre tre ettari, e lavori di pavimentazione e la stesura di nuove reti fognarie. Il nuovo porto segnalano le autorità dell'Anp, è destinato alle operazioni nazionali ed internazionali ed avrà una capacità di operare fino a 70 pescherecci. "Il porto nella configurazione attuale è saturato e questo molo serve a destinare uno spazio specifico per il settore della pesca che fino ad oggi convive con il trasporto merci " ha dichiarato il presidente della Anp, Alberto Diaz. Il titolare dell'Amministrazione porti ha sottolineato inoltre il fatto che le infrastrutture portuali di Montevideo stanno affrontando una enorme trasformazione grazie anche ad altre tre grandi opere che stanno iniziando in simultaneo con un volume di investimenti complessivo di 1,6 miliardi di dollari. (Agenzia nova;)