Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, lunedì 19 agosto, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: da Ovest avanza una linea instabile che determina maggior nuvolosità su tutto l'arco alpino occidentale, dove dal pomeriggio-sera saranno possibili rovesci e temporali sparsi in parziale sconfinamento a fine giornata anche sulle aree pedemontane piemontesi. Asciutto altrove, seppur con cieli solcati da nubi di passaggio. Clima ancora caldo e afoso. Venti deboli, locali rinforzi da Sud sul Ligure. Mare poco mosso. (Rpi)