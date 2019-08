Business news: ministro Economia Cile, effetto crisi argentina "limitato ma esiste"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Cile, Felipe Larrain, ha dichiarato che "l'effetto della crisi argentina sull'economia locale è limitato ma esiste". "La caduta (dei titoli di Stato e della valuta argentina) avrà un impatto su alcune aziende che sono più esposte di altre" ha quindi aggiunto Larrain. Il riferimento è al crollo dei mercati in Argentina dopo l'inaspettato trionfo alle primarie presidenziali del candidato dell'opposizione, il peronista Alberto Fernandez. Tra le aziende cilene più esposte nel mercato argentino la holding Cencosud e la compagnia aerea Latam. La piazza finanziaria di Buenos Aires registrava infatti fin dalle prime operazioni della mattina una svalutazione del peso di oltre il 15 per cento rispetto al dollaro, una caduta dei titoli di Stato sempre nell'ordine del 15 per cento e il crollo delle azioni della borsa fino a un massimo del 45 per cento. (Agenzia nova;)