Business news: Leonardo conferma leadership su mercato elicotteristico VIP brasiliano con nuovi ordini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo rafforza la propria posizione sul mercato sudamericano degli elicotteri VIP/Corporate. Come riferisce un comunicato stampa, a Labace (San Paolo, 13-15 agosto), la più importante esposizione aerospaziale della regione dedicata al comparto del trasporto “executive”, l’azienda ha annunciato nuovi ordini per cinque elicotteri, per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro. Leonardo, già leader nel segmento degli elicotteri bimotore destinati al trasporto VIp/Corporate, può già vantare una solida presenza locale dei propri prodotti, con una flotta di oltre 170 elicotteri in Brasile e più di 220 nell’intera America Latina. Numeri a cui si aggiungono ora tre elicotteri leggeri bimotore AW109 Trekker, un AW109 GrandNew e un elicottero intermedio leggero AW169. (Agenzia nova;)