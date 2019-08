Business news: governatore Banca centrale Messico, politica monetaria prudente anche dopo taglio tasso di sconto

- Nonostante il taglio di 25 punti base sul tasso di sconto operato giovedì la Banca centrale del Messico (Banxico) manterrà una politica monetaria di estrema prudenza. Lo ha detto il governatore della Banxico, Alejandro Diaz de Leon, dopo che diversi analisti avevano pronosticato l’avvio di un ciclo di interventi al ribasso sul costo del denaro. “L’intenzione è quella di non anticipare possibili azioni future, essere cauti e valutare l’intero contesto esterno e interno, seguire lo sviluppo e vedere qual è la possibile ricaduta di questi fattori sulle prospettive dell’inflazione”, ha detto il governatore in un’intervista al quotidiano economico “El FInanciero”. In questo senso anche un possibile nuovo calo del tasso di sconto operato dalla banca centrale Usa (Federal Reserve) non è per de Leon che uno dei possibili elementi di valutazione per ulteriori misure da prendere. “Non esistono livelli o variabili critici per le nostre scelte di politica monetaria. Sono tutti importanti e tutti da valutare”, ha detto il governatore. In ultima analisi, ha proseguito de Leon, la cosa più importante per adottare una decisione è “vedere la possibile implicazione nel bilancio della politica monetaria” e assicurarsi che l’inflazione rimanga ancora all’obiettivo del 3 per cento, con il margine di tolleranza di un punto percentuale in più e meno. (Agenzia nova;)