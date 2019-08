Governo: Salvini, un esecutivo Pd-M5s sarebbe truffa per Italia e italiani

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'incontro pubblico al Caffè de la Versiliana, a Marina di Pietrasanta, in merito alla crisi politica, ha affermato che dopodomani sarà in Aula al Senato, "senza pregiudizi", per le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. "Sono abbastanza laico da recepire messaggi positivi o negativi", ha aggiunto il leader della Lega, "se il mood sarà quello delle ultime settimane, vedo difficile qualsiasi ragionamento. E' probabile che il presidente del Consiglio venga a parlare male di me, è uno sport diffuso. Sarebbe folle mandare al governo quelle che sono minoranze bocciate dagli italiani nella cabina elettorale. Un governo Pd-Movimento cinque stelle", ha concluso Salvini, "sarebbe una truffa per l'Italia e gli italiani". (Rin)