Business news: compagnia greca Mytilineos si aggiudica gara per sviluppo impianto solare in Cile

- La compagnia energetica greca Mytilineos ha annunciato che la sua sussidiaria Metka si è aggiudicata una gara per lo sviluppo di un progetto sul solare in Cile. Come riferisce il quotidiano “Kathimerini”, l’impianto, denominato Atacama Solar II, verrà completato nel dicembre 2020 e dovrebbe dare energia a circa 100 mila abitazioni. (Agenzia nova;)