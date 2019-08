Business news: Nicaragua, presidente Ortega rilancia progetto per corridoio interoceanico

- Il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, ha annunciato che il governo riprende in mano il progetto della costruzione del Canale interoceanico, opera per la quale si stimano investimenti pari a circa 50 miliardi di dollari. "Si sta lavorando nuovamente agli studi ambientali che erano stati già presentati ma che hanno bisogno di ritocchi", ha detto il presidente durante un atto di commemorazione del 39esimo anniversario della fondazione della Marina militare. L'annuncio, segnala il quotidiano "El Nuevo Diario", si celebra un mese dopo la scadenza della concessione che il Nicaragua aveva effettuato a favore della Hong Kong Nicaragua Canal Development (Hknd Group). L'impresa non aveva però presentato progressi sul progetto, nei 72 mesi utili per farlo. (Agenzia nova;)