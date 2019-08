Roma: Pd, impedito ad immigrato di salire sul bus. Inaccettabile episodio di razzismo in via del Caravaggio

- "Quanto accaduto in via del Caravaggio la mattina del 16 agosto è inaccettabile. L'autista della linea 716 che alle ore 10,30 ha tentato di impedire l'ingresso nel bus ad una persona di colore non può rimanere al suo posto”. E’ quanto scrive in una nota il gruppo del Pd capitolino commentando un episodio di razzismo denunciato in via del Caravaggio, dove un’autista dell’Atac avrebbe cercato di impedire ad un ragazzo di colore di salire sull’autobus. Gesto che avrebbe trovato la risposta di una signora, schieratasi dalla parte del ragazzo discriminato. “Il servizio pubblico - scrivono i consiglieri Pd - non fa alcuna distinzione sui passeggeri che ne usufruiscono, così come prevede la nostra costituzione. Il tentativo di impedire ad un utente di salire su un bus pubblico è un comportamento ignobile, frutto dell'odio e della subcultura razzista di cui è portabandiera il leader leghista nonché vice-premier. Un ringraziamento grande alla signora di 81 anni che con grande coraggio non ha accettato la discriminazione hai danni di un nostro concittadino. Grazie alla sua ostinazione - continuano i consiglieri - non è stato consentito un grave oltraggio ai diritti umani e l'uomo è potuto salire sulla vettura”. “La sindaca Raggi intervenga presso l'azienda capitolina di trasporto pubblico affinché siano presi tutti i provvedimenti del caso. All'anziana signora che con tenacia si è battuta affinché venissero rispettati i più elementari diritti umani il Campidoglio dovrebbe consegnare un attestato di benemerenza al valor civile”, concludono. (Coma)