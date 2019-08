Croazia: premier Plenkovic, caso Madzarevic potrebbe essere hackeraggio

- Il primo ministro croato Andrej Plenkovic ha affermato oggi che il profilo Facebook della diplomatica Elizabeta Madzarevic potrebbe essere stato hackerato, "altrimenti si tratterebbe di un disastro". Come riferisce l'agenzia di stampa "Hina", il capo del governo ha invitato Madzarevic a effettuare controlli in merito ad una eventuale violazione avvenuta sui suoi profili social, dove sono apparsi nei giorni scorsi commenti xenofobi e razzisti. In caso contrario, "sarebbe un disastro", ha rilevato Plenkovic. (segue) (Zac)