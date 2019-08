Milano: Sollazzo (M5S), liberare piazza Duomo da palme e banani

- In una nota il consigliere comunale a Milano del Movimento 5 Stelle si augura che “la scadenza del contratto con Starbucks può essere la buona occasione per liberare Piazza Duomo dalle palme e dai banani che nulla hanno a che fare con lo stile della piazza”. “Mi auguro quindi - aggiunge - che eventuali nuovi sponsor diano precedenza quantomeno a specie vegetali che si possano inserire con armonia e pertinenza al contesto urbanistico milanese. E che garantiscano delle condizioni ottime sia di manutenzione ma di sorveglianza contro qualunque eventuale tentativo di danneggiamento per evitare un secondo episodio come l’incendio delle palme il cui autore non è mai stato individuato”. (Com)