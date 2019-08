Business news: Energia, venezuelana Pdvsa annuncia progetto per espandere impianti in collaborazione con Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera venezuelana Pdvsa, di proprietà dello Stato, ha annunciato un progetto da 1,8 miliardi di dollari per allargare gli impianti di miscelazione Jose. La struttura sarà affidata a Sinovesa, una joint venture formata da Cvp (compagnia sussidiaria venezuelana) e Cnpn (la compagnia petrolifera nazionale cinese). La produzione attuale, di 105 mila barili al giorno, passerà gradualmente in un prima fase a 165 mila barili al giorno, per arrivare a 230 mila nella seconda fase. "Con questi investimenti, Pdvsa si pone all'avanguardia rispetto alle principali compagnie petrolifere del mondo", ha dichiarato in un comunicato il ministro del Petrolio e amministratore delegato di Pdvsa, Manuel Quevedo. "Questo è il lavoro del supremo comandante visionario Hugo Chavez. Quando lui fece il suo primo viaggio in Cina, ha visto nel gigante asiatico il futuro per il mercato petrolifero venezuelano", ha aggiunto. (Agenzia nova;)