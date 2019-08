Serbia-Giappone: ministro Esteri Dacic fa appello a omologo giapponese, no a voto per Kosovo in Interpol (3)

Belgrado, 16 ago 10:33 - (Agenzia Nova) - Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, si è detto allora "orgoglioso" della battaglia diplomatica condotta da Belgrado circa un'eventuale adesione del Kosovo all'Interpol. "Sono orgoglioso del fatto che la Serbia, (paese) senza molto denaro e potere è riuscita a battersi contro le potenze più forti al mondo e a mostrare quanto è importante tutelare la propria libertà, integrità e indipendenza", ha detto Vucic. Il capo dello Stato serbo ha poi sottolineato come Pristina non abbia ottenuto al primo turno di votazione neppure la maggioranza dei voti, laddove è necessario il consenso dei due terzi per un ingresso nell'organizzazione internazionale.