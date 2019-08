Serbia-Giappone: ministro Esteri Dacic fa appello a omologo giapponese, no a voto per Kosovo in Interpol (9)

Belgrado, 16 ago 10:33 - (Agenzia Nova) - Secondo Thaci, "il fallimento " evidenzia l'esigenza di un "più grande impegno politico ed istituzionale" ed a suo modo di vedere sia Kosovo che Serbia "hanno perso" in quanto non dovrebbero ostacolarsi reciprocamente. "L'Interpol è un meccanismo di legge e ordine e il Kosovo voleva contribuire alla pace e alla lotta contro il terrorismo", ha dichiarato Thaci rimarcando che Pristina e Belgrado "invece di ostruirsi a vicenda dovrebbero raggiungere un accordo finale (sulla normalizzazione dei rapporti)". (segue) (Seb) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata