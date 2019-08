Serbia: ministro Esteri Dacic, ancora uno Stato ritira riconoscimento Kosovo (5)

- L'obiettivo della Serbia, ha ancora precisato il ministro, è quello di portare il numero dei riconoscimenti al di sotto della metà dei membri delle Nazioni Unite. Anche il ministro dell'Interno serbo Nebojsa Stefanovic, ha aggiunto Dacic, si sta preparando per la votazione, il prossimo ottobre in Cile, presso l'Assemblea generale dell'Interpol su un'eventuale accoglienza del Kosovo fra i membri dell'organizzazione internazionale. "Dobbiamo prepararci per fare in modo che non entrino nelle organizzazioni internazionali", ha concluso Dacic. Anche il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, ha replicato alla nota del Quintetto dicendo che la Serbia continuerà a condurre una politica in linea con i propri interessi nazionali. (segue) (Seb)