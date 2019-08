Serbia: presidente commissione Kosovo Drecun denuncia "tentativo sistematico di riscrivere la storia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il il direttore dell’Ufficio per il Kosovo della Serbia, Marko Djuric ha ricordato come la fortezza di Novo Brdo non sarà mai un monumento storico kosovaro. La struttura medioevale fa parte dei principali monumenti del patrimonio culturale e archeologico di Belgrado, ha proseguito. Ogni tentativo di dipingere la fortezza come appartenente ad un altro paese, ha aggiunto Djuric, costituisce un tentativo di “cancellare la storia”. “Nel Medioevo, Novo Brdo era una città multietnica, abitata da serbi, greci, sassoni e molti altri, testimone di tempi diversi da quelli attuali”, ha spiegato il rappresentate del governo di Belgrado. (segue) (Seb)