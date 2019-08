Governo: e alla fine il M5s scarica Salvini, ormai è inaffidabile

- Matteo Salvini "è inaffidabile": lo stato maggiore del Movimento cinque stelle si riunisce nella villa del garante Beppe Grillo, a Marina di Bibbona, e scarica l’ormai ex alleato. Alla riunione, si legge in una nota, "erano presenti Luigi Di Maio, Beppe Grillo, Davide Casaleggio, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, Paola Taverna e i capigruppo Patuanelli e D’Uva. Tutti i presenti si sono ritrovati compatti nel definire Salvini un interlocutore non più credibile. Prima la sua mossa di staccare la spina al governo del cambiamento l’8 agosto tra un mojito e un tuffo. Poi questa vergognosa retromarcia in cui tenta di dettare condizioni senza alcuna credibilità, fanno di lui un interlocutore inaffidabile, dispiace per il gruppo parlamentare della Lega con cui è stato fatto un buon lavoro in questi 14 mesi. Il Movimento", conclude la nota, "sarà in Aula al Senato al fianco di Giuseppe Conte il 20 agosto". Una risposta, quella dei pentastellati, alla diretta Facebook con cui il vicepremier e ministro dell’Interno aveva detto che "se qualcuno ha deciso ribaltoni ed inciuci lo dica ad alta voce. Se non c'è un governo, la via maestra sono le elezioni, altrimenti ci si risiede ad un tavolo e si lavora". Il leader della Lega aveva, poi, affermato che "farà di tutto per evitare che gli italiani anneghino in un governo di sinistra, con politiche di sinistra bocciate alle ultime elezioni. Qui, gli unici traditori sono coloro che eventualmente dovessero tradire il voto popolare per riesumare mummie alla Renzi ed alla Boschi. L'ultima cosa che faccio è riaprire le porte agli sciagurati del Partito democratico". (segue) (Rin)