Governo: e alla fine il M5s scarica Salvini, ormai è inaffidabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tutto mentre Matteo Renzi, in una intervista a "Il Giornale", ribadisce l’idea di un esecutivo istituzionale per rientrare nell'Unione europea, per mettere in sicurezza l'Italia e "con un ministro degli Interni degno di questo nome. Serve - aggiunge l'ex premier - un governo per evitare il voto a ottobre e l'Iva, poi sta ai segretari dei partiti definirne la formula politica". Dal canto suo Romano Prodi, in un fondo pubblicato su "Il Messaggero", dice no a scissioni nel Pd e lancia la proposta, per risolvere la crisi, di una coalizione di governo "Ursula", italianizzata "Orsola", nel Parlamento italiano tra le forze che a Strasburgo hanno eletto la nuova presidente della commissione europea von der Leyen. Il padre nobile dei dem appoggia, dunque, l'ipotesi di un accordo tra Partito democratico e Movimento cinque stelle, a patto che l'intesa sia di legislatura. (Rin)