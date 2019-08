Iran: ambasciatore nel Regno Unito, Grace I lascerà Gibilterra questa notte

- La petroliera iraniana Adrian Darya, precedentemente nota come Grace 1, trattenuta dalle autorità di Gibilterra dallo scorso 4 luglio, dovrebbe lasciare il territorio d'oltremare nella notte di domenica. Lo ha annunciato l'ambasciatore dell'Iran nel Regno Unito, Hamid Baeidinejad su Twitter. "Con l'arrivo di due team di ingegneri specializzati a Gibilterra (...), la nave dovrebbe partire stanotte", ha dichiarato Baeidinejad. Oggi Gibilterra ha respinto la richiesta degli Stati Uniti di sequestrare la petroliera iraniana Grace I, che si appresta a lasciare il territorio britannico d'oltremare, dopo il fermo avvenuto lo scorso 4 luglio. "In base al diritto europeo, Gibilterra non può fornire l'assistenza richiesta dagli Stati Uniti", fa sapere il governo di Gibilterra. Dopo che le autorità giudiziarie di Gibilterra avevano stabilito il rilascio della Grace I, un tribunale statunitense ha presentato una richiesta di detenzione della nave, sostenendo che fosse coinvolta nel sostegno alle spedizioni illecite in Siria da parte dei Guardiani della rivoluzione iraniana, i pasdaran. Oggi l'Iran si è detto pronto a inviare la sua flotta navale per scortare la petroliera. La petroliera ha cambiato la propria bandiera da panamense a iraniana ed è stata ribattezzata Adrian Darya. (Res)