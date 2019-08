Milano: Sardone (FI), per piazza Duomo auspico allestimento verde più rispettoso

- La consigliera comunale di Milano ed eurodeputata della Lega Silvia Sardone in una nota interviene sulla questione del verde in piazza Duomo: “Auspico che ci sia un nuovo allestimento del verde in Piazza Duomo e un nuovo assetto che sia più rispettoso e coerente con il luogo. Le palme e i banani in Piazza Duomo non hanno proprio senso”, dichiara Sardone. “Spero inoltre - prosegue - in un maggior controllo dell'area: proprio lì ogni giornonumerosi immigrati vendono merce contraffatta e prodotti di vario tipo in maniera abusiva senza alcun contrasto effettivo. Piazza Duomo merita un maggior decoro e non di vedere turisti continuamente importunati da venditori abusivi". (com)