Albania: cresce domanda prestiti per acquisto immobili

- In Albania cresce a ritmi sostenuti la richiesta di prestiti per l'acquisto di immobili. Lo riferisce un rapporto pubblicato dalla Banca d'Albania e ripreso dall'agenzia di stampa "Ata". La capitale Tirana costituisce il principale distretto dove vengono costruite nuove abitazioni, e si aggiudica anche la quota più consistente del totale delle richieste di prestito per l'acquisto di case, con il 67,4 per cento. Il livello dei prestiti resta invece stabile, sottolinea la Banca d'Albania, come avviene ormai da diversi anni nel paese.(Alt)