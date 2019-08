Business news: Brasile, programma Bolsa Familia ha ridotto del 25 per cento tasso povertà tra 2001 e 2017

- Il programma di sussidi sociali brasiliano Bolsa Familia ha ridotto i tassi di povertà estrema del 25 per cento e i tassi di povertà del 15 per cento. Lo rende noto l'Istituto di ricerca economica applicata (Ipea) che ha analizzato l'evoluzione delle condizioni di vita dei più poveri tra il 2001 e il 2017 sulla base dei dati raccolti dall'Istituto brasiliano di economia e statistica (Ibge). "Nel 2017 i trasferimenti previsti per il programma di sostegno al reddito, hanno sollevato 3,4 milioni di persone dalla povertà estrema e 3,2 milioni dalla povertà", riporta lo studio. Complessivamente a beneficiare della misura sono stati 6,5 milioni di brasiliani. In totale, Bolsa Familia trasferisce risorse a 14 milioni di famiglie (circa 45 milioni di persone), un numero prossimo all'intera popolazione argentina. Secondo l'autore dello studio di Ipea, Luiz Henrique Paiva, il Bolsa Familia "è un ottimo strumento per ridurre la povertà. Efficace con impatto modesto sui conti", dal momento che ogni famiglia riceve in media 188 real (45 euro) al mese. (Agenzia nova;)