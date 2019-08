Serbia-Giappone: ministro Esteri Dacic fa appello a omologo giapponese, no a voto per Kosovo in Interpol (12)

Belgrado, 16 ago 10:33 - (Agenzia Nova) - L'ambasciata Usa criticava quindi la "campagna guidata dalla Serbia", consistita nel fare pressioni sui paesi membri per votare contro l'adesione del Kosovo all'Interpol. "Con questo risultato perdiamo tutti", aggiungeva la nota della rappresentanza diplomatica di Washington che invitava poi Pristina e Belgrado a continuare nel loro impegno nel dialogo sulla normalizzazione dei rapporti a Bruxelles, "unica strada per entrambi i paesi per accelerare lungo i loro percorsi di adesione all'Ue". "Sia Serbia che Kosovo devono realizzare che i loro percorsi verso il futuro europeo si fondano sulla normalizzazione", concludeva la nota invitando le parti "ad evitare provocazioni ed a lavorare per un accordo". (Seb)