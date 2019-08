Kosovo-Serbia: rimossa bandiera kosovara su fortezza di Novo Brdo

- La bandiera del Kosovo, issata ieri sulla fortezza medioevale serba di Novo Brdo (località a maggioranza serba nel territorio kosovaro), è stata rimossa oggi. Lo ha annunciato il capo del municipio di Novo Brdo citato dall'emittente "Rtk2". Svetislav Ivanovic ha spiegato che le autorità locali, dopo aver visitato il sito, hanno constatato che la bandiera era già stata rimossa questa mattina. Ivanovic ha precisato che le autorità locali non sono state informate della bandiera issata e di aver appreso di ciò solamente dai media. Le rovine della fortezza e della chiesa annessa di Novo Brdo sono diventate in questi giorni una questione di tensione tra Belgrado e Pristina, dopo che le autorità kosovare hanno permesso ai preti cattolici albanesi di servire messa in questo sito storico cristiano ortodosso. La Chiesa ortodossa serba ha protesta contro lo svolgimento di cerimonie di rito cattolico a Bovo Brdo e il ministro della Cultura di Belgrado ha inviato una nota al Vaticano per denunciare l'accaduto. (Kop)