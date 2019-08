Balcani-Ue: stampa locale, Belgrado contro invito Pristina a conferenza Helsinki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea Federica Mogherini ha invitato il ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli all'incontro informale ad Helsinki con i capi della diplomazia dei paesi Ue e di quelli candidati all'adesione. La stampa di Pristina mette in evidenza la reazione dei media di Belgrado a questo invito: il quotidiano serbo "Novosti" sostiene che Mogherini vuole in questo modo "imporre" al suo successore, lo spagnolo Josep Borrell, la linea secondo cui il Kosovo deve essere invitato a questi incontri informali semestrali dell'Ue. L'Alto rappresentante Ue è infatti l'istituzione preposta a decidere chi invitare a questi incontri e la Spagna è ad oggi uno dei cinque paesi dell'Unione che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Secondo la stampa di Pristina, il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic starebbe ora valutando la sua partecipazione all'incontro alla luce della notizia dell'invito del capo della diplomazia kosovara.(Kop)