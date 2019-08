Migranti: ancora alta tensione tra Salvini e Open Arms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altra giornata ad alta tensione sulla vicenda Open Arms. In una diretta Facebook, il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha annunciato "una buona notizia. Chi la dura la vince. Gli immigrati a bordo della open Arms, pochi minuti fa, hanno avuto la lieta novella che il governo spagnolo apre i porti. In queste ore, ne abbiamo viste di tutti i colori da questa nave, una vergogna mondiale. Finti malati che visitati non erano malati, minorenni che non erano minorenni, e non c'è nessuna emergenza igienico-sanitaria a bordo. Sono stato solo contro tutti", le parole del titolare del Viminale, a proposito della lettera con cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, gli aveva chiesto di far sbarcare i minori a Lampedusa, ed alla mancata firma - da parte dei colleghi di Difesa ed Infrastrutture e Trasporti, Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli - del divieto di ingresso dell’imbarcazione nelle acque territoriali italiane. "Chi la dura la vince", aveva detto il leader della Lega, nel corso della diretta social. (segue) (Rin)