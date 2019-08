Migranti: ancora alta tensione tra Salvini e Open Arms (2)

- Nel frattempo, però, all’indicazione dell’esecutivo iberico di Algeciras per lo sbarco, il presidente di Open Arms, Roberto Gatti, ha risposto di no perché, ha spiegato, ci vogliono sette giorni di navigazione da Lampedusa ad Algeciras. Non solo, Gatti ha definito "inverosimile" viaggiare, con le 107 persone a bordo, in queste condizioni. La replica del leader leghista non si è fatta attendere: "La Ong spagnola rifiuta il porto offerto dalla Spagna. Incredibile e inaccettabile, organizzano crociere turistiche e decidono loro dove sbarcare. Io non mollo, l’Italia non è più il campo profughi d’Europa". Uno scontro a tutto campo, quello tra il segretario del Carroccio e la Open Arms, che potrebbe riservare altri colpi di scena. (Rin)