Ucraina: Razumkov (Servo del popolo), impossibile raggiungere velocemente pace nel Donbass

- Difficilmente il nuovo parlamento ucraino potrà stabilire un pronto cessate il fuoco nel Donbass. Lo ha affermato Dmytro Razumkov, il leader del partito Servo del popolo, vincitore delle elezioni del 21 luglio per il rinnovo della Verkhovna Rada. In un’intervista al settimanale “Novoye Vremya”, Razumkov ha spiegato quali saranno le priorità della nuova assemblea di Kiev. “Chiaramente i cittadini vorranno vederci impegnati per portare velocemente alla fine della guerra, ma tutti capiscono come sia impossibile farlo a breve, e non potrà essere una questione decisa in parlamento. Si tratta di un lungo percorso, che dovrà essere fatto dal paese, tutto insieme”, ha spiegato Razumkov. (segue) (Res)