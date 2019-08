Ucraina: Razumkov (Servo del popolo), impossibile raggiungere velocemente pace nel Donbass (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto nei giorni scorsi una conversazione con il capo dello Stato russo Vladimir Putin, in seguito alla quale ha esortato i quattro leader del Formato Normandia a riunirsi urgentemente per concordare i prossimi passi finalizzati alla risoluzione finale del conflitto nel Donbass. "Zelensky ha parlato della sua conversazione con il presidente russo Vladimir Putin questa mattina, durante la quale ha chiesto un cessate il fuoco, il ritorno dei marinai (coinvolti nello scontro di Kerch del 25 novembre) e di nuovi scambi di prigionieri. Il presidente ucraino ha invitato i leader del Formato Normandia a convocare urgentemente una riunione per preservare il processo di pace e concordare i prossimi passi finalizzati alla risoluzione finale del conflitto", ha affermato la presidenza ucraina. (segue) (Res)