Milano: De Pasquale (FI), per verde piazza Duomo speriamo in scelta più rispettosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, si augura per il verde in piazza Duomo “una scelta progettuale più rispettosa dell’identità architettonica della piazza, del Duomo e di Milano”, rispetto a quella attuale con palme e banani, che - sottolinea l’esponente azzurro in una nota - “sono stati una geniale trovata di marketing per Starbucks, ma una pessima scelta di un Comune incapace di mantenere, non solo dal punto di vista del verde, la monumentalità di piazza Duomo”. (com)